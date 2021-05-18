Глава Ноябрьска прокомментировал ситуацию с ночными пожарами

Фото: личная страница Алексея Романова в соцсетях.

Глава Ноябрьска Алексей Романов прокомментировал ситуацию относительно ночных пожаров. По его словам, количество возгорании вызывает обеспокоенность, так как рядом находятся жилые дома.

- Причины возгораний установят компетентные органы. Пока предварительная версия - поджог. Будут предприняты меры по усилению патрулирования расселенных объектов, - сообщил градоначальник.

Кроме того, он дал поручение городскому департаменту имущественных отношений демонтировать расселенные дома в кратчайшие сроки после заключения контрактов.

- Только с начала этого года в городе снесены 35 домов. Работа по данному направлению усилена, - добавил Романов.

Также он поблагодарил пожарных за слаженную и оперативную работу.