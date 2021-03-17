В Салехарде появятся три детских площадки с качелями, батутами и игровыми комплексами

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде строят три детских площадки по методу индивидуального проектирования с учетом расположения и потребностей жителей.

Так, на улице Павлова запланировано устройство площадки с множеством игровых комплексов для детей от 2 до 14 лет, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. Центральная часть представляет большой игровой комплекс, стилизованный под средневековый замок, с качелями, горками и каруселями. Также здесь появится большая горка в виде сказочной совы, рядом с ней разместятся качели «гнездо» и качалка для малышей «Лесной жук». Дети дошкольного возраста смогут поиграть в «Музыкальном театре» и оазисе «Песочный карьер».

На улице Совхозная появится уникальный комплекс «Игровой планетарий», а также несколько видов качелей, каруселей и сеток для лазанья.

Фото: администрация Салехарда

Появится площадка и на пешеходной зоне улицы Ленина. Здесь расширят игровое пространство и создадут современную зону, рассчитанную на разные возрастные категории. Это будет одна из самых больших детских площадок в городе. На ней установят три игровые башни с горками, двойными качелями, большие круглые качели и два батута - круглый и прямоугольный. Также планируется установить несколько видов игровых комплексов: «Первооткрыватель», «Солярис» и «Сверхновая звезда».

Фото: администрация Салехарда

Отметим, что на всех игровых площадках будут скамьи с навесами и урны, также положат безопасное резиновое покрытие и оборудуют систему видеонаблюдения. В дополнение у детских площадок обновят уличное освещение и проведут озеленение.