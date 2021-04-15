В Салехарде будут судить главаря наркогруппировки, втянувшего в преступление двух подростков Фото: Ольга Крыльцова

В Салехарде будут судить 21-летнего молодого человека. Он обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере и вовлечении несовершеннолетних в данное преступление.

- Было установлено, что мужчина совместно со своим подельником создал на территории РФ преступную группу для продажи наркотиков. Выполняя роль координатора, обвиняемый, через соцсети, вовлек в преступную группу двух 17-летних жителей Москвы. Юноши, заинтересовавшись дополнительным заработком, согласились участвовать в деле, приехав для этого в Салехард, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

Однако подзаработать юноши так и не успели, поскольку были задержаны сотрудниками полиции в январе 2021 года. Сейчас их уголовные дела направлены в суд для дальнейшего рассмотрения.

Координатора задержали на территории Воронежской области. В ходе предварительного следствия мужчина полностью признал свою вину и активно содействовал в раскрытии преступлений. Теперь он также дожидается суда.