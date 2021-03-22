В Салехарде осудят 17-летных москвичей, которые собирались сбыть в городе крупную партию наркотиков Фото: Ольга Крыльцова

В Салехарде будут судить двух 17-летних юношей, обвиняемых в попытке незаконного сбыта наркотиков.

Было установлено, что на Ямал молодые люди приехали из Москвы 24 января. Собираясь подзаработать, они привезли крупную партии наркотиков, которую планировали расфасовать на множество мелких закладок. Однако бизнес провалился, так и не успев начаться. Задержали злоумышленников уже на следующий день, 25 января. Всего у них оказалось около 50 грамм синтетического наркотика.

Также стало известно, что втянул парней в это дело 21-летний мужчина. Сейчас он находится в полиции и обвиняется по ч.4 ст.150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления).

В настоящее время уголовное дело в отношении несовершеннолетних направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.