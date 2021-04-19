Число заболевших коронавирусом на Ямале на 19 апреля 2021 года увеличилось на 17 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Олег ЗОЛОТО

Жители Ямала продолжают болеть COVID-19. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 17 человек, с начала периода - 38 356.

Из общего числа болеющих 142 жителя госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 10 из них - в тяжелом состоянии, 2 - находятся на ИВЛ, 0 - скончались. Таким образом, общее число погибших составляет 412 человек.

Также за сутки не выявлено ни одного нового случая среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 6 009 человек.

В населенных пунктах Ямала произошло 17 заражений COVID-19 (за весь период - 32 345): Новый Уренгой - 8 (за весь период - 6 720), Салехард - 3 (за весь период - 3 464), Пуровский район - 3 (за весь период - 3 325), Ноябрьск - 1 (за весь период - (4 347), Губкинский - 1 (за весь период - 2 688), Приуральский район - 1 (за весь период - 826).

За сутки в регионе провели 108 тестов в 23 лабораториях, с начала пандемии - 1 543 155.

Излечились от коронавируса 25 человек, за весь период - 37 095.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 8 589 человек с COVID-19, из них 1 081 (12,6%) - без каких-либо признаков болезни, с начала периода - 4 710 690. Выздоровевших - 6 818, за весь период - 4 333 598. Умерших - 346, с начала периода - 105 928.