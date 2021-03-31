Жители Лабытнанги предложили восемь проектов по благоустройству в рамках Года добра

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсетях

Жители Лабытнанги прислали восемь проектов для участия в конкурсе, приуроченном к Году добра. По словам главы города Марины Тресковой, земляки предлагают обновить детские игровые площадки, украсить дворы цветами и зелеными клумбами, а также организовать сбор корма для бездомных животных.

- Спасибо авторам проектов за инициативы и стремление улучшать жизнь в городе. Благодаря вашему участию Год добра в Семи лиственницах будет наполнен самыми разными добрыми делами и событиями, - написала градоначальница в своих соцсетях.

После того, как проекты пройдут экспертизу, состоится голосование. Оно пройдет на информационном ресурсе «Живем на Севере». Большинством голосов жители определят лучшие идеи, которые получат финансирование за счет средств городского бюджета.

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