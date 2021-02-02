Жители Лабытнанги могут предложить мероприятия для объявленного в городе Года добра

Фото: администрация Лабытнанги

В Лабытнанги стартовал сбор идей по направлению «Год добра - 2021».

Напоминаем, что в минувшую пятницу, 29 января, глава города Марина Трескова торжественно объявила об открытии Года добра в Семи Лиственницах. По ее словам, местные жители всегда отличались радушием и добрососедства. Особенно ярко эти качества проявились в период пандемии.

-Дорогие мои земляки! Жизнь - понятие многогранное, в ней есть место и для печальных событий, и для душевной радости. Давайте вместе будем создавать приятные поводы для нашей общей радости! Предлагайте на диалоговой площадке «Живем на Севере» идеи мероприятий, которые можно было бы провести в Лабытнанги в Год добра. Надеюсь на ваш активный отклик и благодарю за ваше неизменное неравнодушие», - отметила градоначальница.

Вносить свои предложения могут все зарегистрированные пользователи портала по 15 февраля включительно. Далее начнется этап голосования.