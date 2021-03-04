В Лабытнанги выбрали эмблему Года добра

Фото: личная страница Марины Тресковой соцсетях

Лабытнанги продолжается Год добра, и теперь у него появился свой узнаваемый символ. Эмблему выбрала конкурсная комиссия по итогу творческого состязания. Ее автором стал Максим Метлин.

- Я не принимала участие в голосовании, но согласна с мнением жюри. Посмотрите, в этом сердце заключены добрые, самые важные слова, которые составляют смысл жизни, наполняют душевной силой каждого из нас. В Год добра в нашем заполярном Лабытнанги эти слова наполнят сердца земляков особым теплом, - отметила глава города Марина Трескова.

Всего было представлено 19 творческих работ. Среди 14 участников - горожане, юные лабытнангцы, в том числе учащиеся художественного отделения ДШИ и работники сферы культуры.

-Благодарю всех за вдохновение, любовь к городу, за интерес к происходящим событиям, объединяющим всех нас, - Сказала Марина Трескова.