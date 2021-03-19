В селе Аксарка вводят двухмесячный карантин из-за бешеной собаки

Фото: паблик "Подслушано в Аксарке"

В селе Аксарка вводят двухмесячный карантин из-за собаки, покусавшей людей. Согласно экспертизе, проведенной в московской лаборатории, у животного было бешенство. Об этом рассказал глава Приуральского района Иван Сакал во время прямого эфира в Instagram.

- В прошлом году Приуральский район показал самое большое на Ямале число диких животных, этот сезон дал еще большее увеличение численности, много развелось лис и песцов, поэтому риск появления бешенства в наших населенных пунктах очень высок, - отметил глава муниципалитета.

Также он призвал жителей настороженно относиться к собакам на улицах, особенно к тем, кто подходит к человеку и ластится.

- Управляющие компании сейчас анализируют жилфонд, выясняют, насколько качественно закрыты пространства под домами и теплотрассы, где животные могут найти приют, в такие места нужно ограничивать доступ. Всем необходимо быть бдительными, волонтеры раздают буклеты о бешенстве и правилах поведения», - добавил Иван Сакал.

Отметим, что из-за случившегося в селе провели массовый отлов бездомных животных. Теперь за ними будут наблюдать ветеринары - не проявят ли собаки признаки бешенства.