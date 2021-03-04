На Ямале появится Академия волейбола «Факел»

Фото: правительство ЯНАО

Глава Ямала Дмитрий Артюхов рассказал о планах по развитию волейбола в регионе и поддержке детских спортивных команд. Об этом губернатора неоднократно просили родители юных спортсменов. На Ямале этот вид спорта очень популярен, им занимаются более полутора тысяч детей.

Так, в этом году в округе стартует проект «Академия волейбола «Факел», предполагающий создание единой сети детских спортивных клубов.

-Большой спорт должен как звезда освещать спорт массовый. Поэтому мы создаем по всему округу центры волейбола, которые будут связаны между собой. Это значит, что наши ребята будут посещать мастер-классы, тренеры смогут обмениваться опытом. Будем вовлекать топовых спортсменов. Это один из первых таких проектов в стране. Уверен, этот качественный шаг в развитии массового волейбола позволит выявить талантливых игроков для большого спорта, - сообщил Дмитрий Артюхов.

Первым этапом станет брендирование волейбольных школ. В рамках проекта планируется обновить залы в 13 учреждениях по всему округу и закупить почти 2 тысячи комплектов экипировки с символикой клуба. Кроме того, юные спортсмены и тренеры смогут посещать мастер-классы с участием игроков основного состава «Факела».

Также отметим, что в среду, 3 марта, Дмитрий Артюхов посетил игру молодежной сборной команды по волейболу «Факел» на чемпионате России. Соревнование проходило в Лабытнанги, в спортивном комплексе «Полярный».