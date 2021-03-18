Салехардская прокуратура заинтересовалась пожаром в жилом доме по ул. Чапаева

Фото: паблик "Подслушано в Салехарде"

Прокуратура Салехарда начала проверку по факту возгорания жилого дома по адресу: ул. Чапаева, 31. В ведомстве установят, насколько в местной администрации соблюдается жилищное законодательство.

- По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, в том числе по обеспечению безопасных условий проживания и своевременному расселению жильцов поврежденного дома, - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Также свою проверку начал отдел надзорной деятельности ГУ МЧС России по ЯНАО, по итогам которой будет установлена причина пожара.

Напоминаем, что возгорание случилось вчера, 17 марта, примерно в 14:00. Сейчас жильцы сгоревшего дома находятся в гостиницах, где обеспечены всем необходимым. Погибших и пострадавших нет.

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