«Хлопок и черный дым»: в Салехарде полыхает жилой дом по ул. Чапаева

Фото: паблик "Подслушано в Салехарде"

В Салехарде полыхает жилой дом по адресу: ул. Чапаева 31, который находится в районе Гидропорт.

Как рассказали в пресс-службе МЧС России по ЯНАО, сообщение о возгорании поступило около 14:00. Пожар начался в квартире, расположенной на втором этаже, но затем огонь перекинулся на крышу площадью 70 «квадратов». По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Большинство жителей сами покинули квартиры.

По словам очевидца, который находился рядом с домом, он услышал громкий хлопок, а затем увидел огонь и черный дым, который повалил из квартиры на втором этаже.

Сейчас пожарные пытаются справиться с огнем. Позже дознавателям предстоит установить причину пожара и ущерб.