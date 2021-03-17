В Салехарде жильцам сгоревшего дома по ул. Чапаева выплатят денежную компенсацию

Фото: личная страница Алексея Титовского в соцсетях

В Салехарде потушили многоквартирный дом по ул. Чапаева, 31. Напоминаем, что пожар случился сегодня, 17 марта, примерно в 14:00.

На место происшествия тут же выехал глава города Алексей Титовский, чтобы лично проконтролировать ситуацию. Так, пострадавших жильцов отправили в гостиницы «Обь» и «Юлана», обеспечив горячим питанием и всем необходимым. Позже, когда спасатели убедятся, что сгоревшее здание не представляет угрозы, люди смогут забрать вещи.

- С каждой семьей мы отработаем переселение в индивидуальном порядке, до этого момента они будут находиться в гостинице. Сегодня проведем совещание с коллегами из всех задействованных структур, после чего будет подробная информация, - рассказал градоначальник.

Также для пострадавших от пожара предусмотрена материальная помощь: 50 тысяч рублей на семью, на одиноко проживающего гражданина - 20 тысяч рублей.

За получением материальной помощи необходимо обратиться в департамент по труду и социальной защиты населения Салехарда по адресу: ул. Матросова, 36, кабинет №4. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и документы, подтверждающие родство (свидетельство о заключении брака, свидетельства о рождении детей).