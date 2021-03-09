В Салехарде открыли детский сад с экологическим уклоном

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде открыли еще один детский сад под названием «Северное сияние». Он располагается на проспекте Молодежи и рассчитан 240 мест. Отметим, что это третье дошкольное учреждение, которое открывается в городе за последний месяц.

Участие в торжественной церемонии приняли глава Салехарда Алексей Титовский, депутат Законодательного собрания ЯНАО Анастасия Казанцева и начальник участка филиала ОАО «Мостострой-11» Евгений Денеко.

- Детские сады на 240 мест каждый построены в нашем городе в максимально короткие сроки при поддержке губернатора округа Дмитрия Артюхова. Ввод дошкольных учреждений позволил полностью закрыть очередь в детские сады по актуальному спросу. В этом году приступим к переводу детей из деревянных корпусов. Здания будем готовить к сносу, - рассказал Алексей Титовский.

В данном детском саду, как и в двух других - «Морошка» и «Олененок» - есть группы для малышей в возрасте от 2 месяцев. Несмотря на типовую конструкцию всех зданий, наполнение детских садов разное. Так, обучающий профиль «Северного сияния» - экология. Внутри детский сад напоминает экосити с теплицами, уголками природы и биостудией. А интерактивные табло позволяют знакомиться с природой, изучать космос и приучают детей к раздельному сбору мусора.

- Первые воспитанники уже пришли в дошкольное учреждение, где с ними приступили к занятиям, - отметили в городской администрации.