В Салехарде откроется новый детский сад с интеллектуальным уклоном

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде открывается еще один новый детский сад - «Морошка», рассчитанный на 240 мест. Первыми оценить дошкольное учреждение смогли местные мамы.

Так, на небольшой экскурсии присутствовали директор департамента образования города Оксана Казыева, многодетная мама и президент региональной общественной организации «Семья Арктики» Ольга Дружинина, а также мама-блогер Анастасия Белова. Она же провела прямую трансляцию со встречи по просьбе своих подписчиков.

-В «Морошке» дети будут изучать естественные науки, технологии, математику, осваивать инженерное искусство. Получив навыки, в том числе по робототехнике, они смогут развивать их на занятиях в «Технопарке», который не так давно открылся у нас в Салехарде, - рассказала директор департамента образования.

Однако в детском саду есть не только кабинет с робототехникой, но и мультистудия, где оживают детские рисунки, а также кабинет для опытно-исследовательской деятельности. Кроме того, в учреждении оборудована ясельные группы для детей от 2 месяцев.

Напомним, официальное открытие детского сада «Морошка» состоится уже сегодня. Это второе дошкольное учреждение, которое начинает свою работу в Салехарде за последний месяц.

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