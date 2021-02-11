В Салехарде мамы-блогеры проинспектировали новый детский сад

Фото: правительство ЯНАО

Совсем скоро в Салехарде откроются три новых детских сада, каждый из которых имеет свое уникальное направление, позволяющее развить таланты и способности малышей.

Один из них - «Олененок» - посетили мамы-блогеры Анастасия Белова и Наталья Тырина.

Напоминаем, что дошкольное учреждение расположено в микрорайоне Восточный. Это первый детский сад, построенный здесь для жителей новостроек и частного сектора.

Экскурсию для мам провела начальник городского департамента образования Оксана Казыева. Свои впечатления девушки транслировали онлайн - в прямых эфирах в своих Instagram-аккаунтах.

Фото: правительство ЯНАО

Детский сад соответствует всем современным стандартам дошкольного образования. Направленность «Олененка» - художественно-прикладное творчество. Юные творцы смогут заниматься рисованием, гончарным мастерством, лепкой, народными художественными промыслами и создавать национальные игрушки. Кроме того, в саду есть театральная студия и студия для аква-анимации, а также возможности для арт-терапии.

Фото: правительство ЯНАО

Группы оборудованы интерактивными мульти-студиями i-Theatre: дети смогут оживить персонажей, рассказать об их приключениях, а после - посмотреть получившийся мультфильм.

Торжественное открытие сада запланировано на пятницу, 12 февраля.