В новых детсадах Салехарда малыши будут изучать экологию, актерское мастерство и робототехнику

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде готовятся к открытию три детских сада: «Северное сияние», «Олененок» и «Морошка». Каждый из них имеет свое уникальное направление, которое позволит развить таланты и способности малышей.

Так, детский сад «Северное сияние», расположенный на проспекте Молодежи, начнет работать в формате «Экосити» по программе «Юный эколог». Воспитанники будут изучать природу родного края, в этом им помогут биостудия, экологическая тропинка, теплица, цифровой микроскоп и многое другое.

Детский сад «Олененок» в мкр. Восточный имеет формат арт-студии. Дошколята будут заниматься рисованием и декоративно-прикладным искусством, а также осваивать актерское мастерство. В садике есть театральная студия, студия народных промыслов, пескотерапия и арт-терапия.

В «Морошке» возле мкр. Удача занятия будут направлены на развитие интеллектуальных способностей. Дети станут изучать естественные науки, технологию, математику, осваивать инженерное искусство. Для этого в саду предусмотрели кабинет робототехники, мультистудию «Я познаю мир» и кабинет для опытно-исследовательской деятельности.

Напоминаем, что каждое дошкольное учреждение рассчитано на 240 мест, в каждом по десять групп, по две из которых - ясельные.