Поселок Харп вновь может стать частью Лабытнанги

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети ВКонтакте

Поселок Харп, входящий в состав Ямальского района, может присоединиться к Лабытнанги. Инициативу об этом выдвинуло Собрание депутатов муниципального образования. Напоминаем, что до 2004 года поселение уже входило в состав города.

По мнению депутатов, это значительно упростит для харповчан получение многих государственных и муниципальных услуг, ввиду удобного транспортного сообщения. При этом все социальные льготы за жителями поселка сохранятся.

В перспективе для решения данного вопроса предстоит организовать ряд общественных и депутатских слушаний. В первую очередь будет учитываться мнение самих харповчан.

Глава Лабытнанги Марина Трескова положительно отнеслось к данной инициативе.

-Наши соседи - жители Харпа обсуждают возможность присоединения поселка к городу Лабытнанги. Местные депутаты предложили жителям вместе обсудить этот вопрос в ходе публичных слушаний. Депутаты и жители Лабытнанги также должны рассмотреть этот вопрос. Примем любое решение людей, - сообщила градоначальница.

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