Поселок Пурпе может присоединиться к Губкинскому

Фото: личная страница Андрея Гаранина в Instagram

Глава Губкинского Андрей Гаранин побывал в Тарко-Сале, где встретился с главой Пуровского района Антоном Колодиным. Цель визита - объединение Пурпе и Губкинского.

-Знаю, что многим пурпейцам удобно получать услуги в нашем городе, посещать городские медучреждения, магазины, кафе и просто погулять. Считаю, что главное - это повышение качества жизни населения. Поэтому, будем рады, если территория наших добрых соседей будет развиваться совместно с нашим городом, - отметил Андрей Гаранин.

По итогам встречи Антон Колодин принял решение провести публичные слушания.

-Мне важно услышать мнение каждого жителя поселка, - сообщил он.

Также напоминаем, что на Ямале может произойти еще одно важное объединение. Шесть поселений, входящих в состав Ямальского района, могут стать единым муниципальным округом.