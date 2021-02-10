Поселения Ямальского района могут объединить в муниципальный округ

Фото: администрация Ямальского района

Депутаты села Яр-Сале вынесли на рассмотрение инициативу об объединении шести поселений, входящих в состав Ямальского района, в муниципальный округ. Таким образом упразднится двухуровневая система - всей территорией будет управлять один глава, будут сформированы одна местная администрация и один представительный орган.

-Люди не почувствуют изменений, власть в населенных пунктах останется - будут созданы территориальные отделы районной администрации. Очень важно, что при этом наши жители не потеряют имеющиеся сельские льготы, они сохранятся в полном объеме, - отметил председатель Районной Думы.

Также, по его словам, объединение приведет к четкому распределению полномочий на местах, исключению дублирования муниципальных функций на одной территории.

В итоге Депутаты Районной Думы поддержали инициативу создания муниципального округа путем объединения всех поселений и назначили проведение публичных слушаний. Если депутаты и жители остальных поселений одобрят предложение, то решение о создании муниципального округа направят на рассмотрение в Законодательное Собрание Ямала.