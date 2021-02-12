В Салехарде проверили безопасность мест, где любят гулять дети

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде прошел рейд в рамках акции «Безопасность детства - 2020». Специалисты комиссии по делам несовершеннолетних проверили места,где юные салехардцы и семьи с детьми чаще всего любят отдыхать.

В ходе рейда было проинспектировано шесть объектов, среди которых: Горка-парк, площади у ЦКиС «Геолог» и МРК «Полярис», спортивная площадка по ул. Чкалова. Кроме того, специалисты комиссии провели профилактические беседы с юными горожанами о безопасности поведения на улице.

-Нарушения были выявлены незначительные, по итогам рейда подготовят акт, который будет направлен ответственным исполнителям для устранения выявленных замечаний, - рассказала начальник отдел по обеспечению деятельности городской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Галина Малеева.

Напоминаем, что единый день безопасности проводится каждое 10 число зимнего месяца.

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