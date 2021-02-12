В Салехарде снизилось число преступлений, совершенных подростками

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде прошло заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, на котором подвели итоги 2020 года.

Как рассказала начальник отдела по обеспечению деятельности комиссии Галина Малеева, подростковая преступность снизилась в 2,6 раза. На это повлияла своевременная разъяснительная работы с несовершеннолетними, их родителями и другими гражданами по повышению уровня правовой грамотности.

-В целом, выстроенная в городе система профилактики успешно справляется с возложенными задачами, - поддержала коллегу заместитель главы города по социальной политике Ирина Максимова.

Также она добавила, что в этом году необходимо уделить внимание межведомственному оперативному взаимодействию по каждому случаю нарушения прав подростками.

Отметим, что особое внимание сотрудники уделяют проведению профилактических бесед, а также рейдам по проверке условий проживания несовершеннолетних, состоящих на учете. Кроме того, члены комиссии активно участвуют в операциях «Жилье», «Собери ребенка в школу» и «Правовая пропаганда». В этом году данная работа будет продолжена.