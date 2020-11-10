Салехард присоединился к проведению Всероссийской акции «Безопасность детства - 2020»

Фото: www.salekhard.org

В Салехарде стартует Всероссийская акция «Безопасность детства - 2020», которая продлится всю зиму. За это время в городе пройдет множество мероприятий профилактической, разъяснительной, агитационной и надзорной направленности, в том числе в онлайн-режиме с использованием популярных мессенджеров.

Сегодня, 10 ноября, в Единый день безопасности, состоятся межведомственные рейды в местах, где любят отдыхать семей с детьми - специалисты проверят безопасность ребят во время прогулки.

На особом контроле - семьи, находящиеся в социально опасном положении. С ними регулярно ведутся беседы о надлежащем исполнении родительских обязанностей, о мерах по снижению травматизма малышей и соблюдению режима самоизоляции.

Кроме того, проводится системный мониторинг по обследованию мест, потенциально несущих угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних, а также разъяснительная и профилактическая работа по предотвращению несчастных случаев с детьми зимой.

Итоги акции будут подведены в марте 2021 года.

Отметим, что мероприятие проводится ежегодно в два этапа: летний и зимний периоды.