Ноябрянка рискует угодить в тюрьму за кражу золотого браслета у своей подруги Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Ноябрьска обратилась местная жительницу, у которой украли золотой браслет стоимостью 42 тысячи рублей.

Не теряя времени, сотрудники приступили к поиску вора. Вскоре похититель был найден. Им оказалась местная жительница 2002 года рождения, которая была в гостях у потерпевшей.

Оказавшись в отделении, девушка во всем призналась и написала явку с повинной. Далее она рассказала, что браслет взяла с полки, когда за ней никто не наблюдал. После этого она поспешила скрыться с места преступления.

Теперь ноябрянка обвиняется по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Максимальное наказание за это - лишение свободы на срок до пяти лет.

Также в отношении нее избрана мера процессуального принуждения - обязательство о явке.

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