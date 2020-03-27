Надымчанка поверила, что помогает подруге, отдав мошенникам 25 тысяч рублей

27 Март 2020 2020-03-27T10:10:16+03:00

Изменить размер текста: A A

В Надыме расследуют уголовное дело об интернет-мошенничестве, жертвой которого стала 44-летняя горожанка. 22 марта она обратилась с заявлением в полицию, рассказав, что перевела на неизвестные счета 25 тысяч рублей.

Выяснилось, что накануне она получила сообщение в соцсети, в котором ее знакомая просила одолжить 14 тысяч рублей. Желая помочь нуждающейся подруге, женщина отправила денежные средства на указанные в сообщении реквизиты банковской карты.

Однако, получив деньги, знакомая еще дважды просила денег в долг. Доверчивая надымчанка тут же переводила суммы. Только после этого северянка созвонилась с подругой. Тогда она и узнала, что ее страницу в социальной сети взломали, а материальная поддержка ей не требовалась.

Уголовное дело завели по статье РФ «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину», сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полицейские призывают граждан быть предельно бдительными, не спешить переводить деньги на чужие реквизиты, лично проверять информацию, поступающую из сети Интернет.

ИСТОЧНИК KP.RU