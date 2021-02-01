Сняли с поезда: новоуренгойская полиция задержала воровку золотых украшений

Новоуренгойская полиция задержали воровку золотых украшений Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Нового Уренгоя обратилась местная жительница 1972 года рождения, у которой украли золотые изделия на 41 тысячу рублей.

В ходе проверки сотрудники было установлено, что в квартиру, где проживала заявительница, работодатель заселил вновь прибывшую сотрудницу. Подождав, пока женщина уйдет на работу, злоумышленница забралась к ней в комнату и похитила драгоценности. После это она поспешила скрыться.

Благодаря грамотной работе полицейских преступницу удалось задержать. В момент ареста она уже находилась в поезде на станции Коротчаево. Ей оказалась ранее не судимая жительница ближнего зарубежья 1982 года рождения.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело, предусмотренное п.в ч.2 ст.158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Максимальное наказание за это - до пяти лет лишения свободы.

Подозреваемая вину признает. В отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.