В Новом Уренгое учредитель предприятия задолжал работникам около 600 тысяч рублей

В Новом Уренгое руководитель предприятия задолжал работникам около 600 тысяч рублей Фото: Ольга Крыльцова

Следственный отдел Нового Уренгоя возбудил уголовное дело в отношении руководителя коммерческой организации. Он по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ ( полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).

Было установлено, что обвиняемый, являясь учредителем ООО «Ямалтрансстрой», фактически выполняя обязанности руководителя, умышленно, с мая 2018 по январь 2021 года, не выплачивал зарплату двум работникам предприятия, хотя финансовых затруднений организация не испытывала. В итоге общая сумма задолженности составила около 600 тысяч рублей.

-В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

Одновременно следствием принимаются меры по установлению имущества должника, с целью возмещения образовавшейся задолженности. Расследование уголовного дела продолжается.

Напоминаем, что подобные случаи уже происходили в Салехарде и Лабытнанги. Так, предприятие окружной столицы задолжало своим сотрудникам более двух миллионов рублей. Что касается города Семи лиственниц, то там акционерное общество не выплатило работникам более 13 миллионов рублей.