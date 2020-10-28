В Салехарде директор организации задолжал работникам более 2 миллионов рублей

В Салехарде руководитель коммерческой организации задолжал работникам более 2 миллионов рублей Фото: pixabay.com

Салехардский следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении директора коммерческой организации. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или личной заинтересованности).

Было установлено, что обвиняемый, являясь руководителем общества с ограниченной ответственностью, умышленно не выплачивал зарплату шести работникам с июля по июнь 2020 года, таким образом, общая сумму задолженности составила более 2 миллионов рублей. При этом особых оснований по этому поводу у директора не было.

В настоящее время следствием проводятся необходимые мероприятия, направленные на полное возмещение задолженности в кратчайшие сроки. Расследование уголовного дела продолжается.

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