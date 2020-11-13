В Лабытнанги руководитель предприятия задолжал работникам более 13 миллионов рублей Фото: pixabay.com

Прокуратура Лабытнанги обнаружила нарушение трудового законодательства со стороны акционерного общество «Ямалзолото». Оказалось, что предприятие задолжало своим работникам более 13,3 миллиона рублей. С июня по сентябрь без зарплаты остался 61 человек.

В связи с этим в адрес руководителя было внесено представление, обязывающее исправить ситуацию. Кроме того, в отношении организации возбудили дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ и направили в суд исковые заявления о взыскании невыплаченной зарплаты.

Также материалы прокурорской проверки были направлены в следственные органы. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации).

На данный момент все сотрудники получили свои деньги.