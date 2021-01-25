Жительница Салехарда отправится в тюрьму за жестокое убийство сожителя

Жительница Салехарда зарезала друга во время застолья Фото: Ольга Крыльцова

В Салехарде вынесли приговор в отношении местной жительницы. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Происшествие случилось в ночь на 23 ноября 2020 года, когда женщина распивала алкоголь в компании своего сожителя. Далее между ними произошла ссора, которая и стала причиной трагедии. Разгоряченная спиртным, северянка схватила нож и несколько раз ударила 45-летнего мужчину. От полученных ранений он скончался на месте происшествия.

В момент следствия женщина находилась под стражей. Приговором суда ей назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Напоминаем, что еще одно подобное преступление случилось в Ноябрьске. В тот день местная жительница пришла в гости к своему другу-инвалиду. В момент распития алкоголя между ними произошел конфликт. Не взирая на то, что хозяин квартиры не может самостоятельно передвигаться, ноябрянка схватила нож, а затем нанесла потерпевшему удар в бедро с полным пересечением бедренной вены. Мужчина скончался на месте происшествия из-за большой кровопотери.

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