«Скончался из-за кровопотери»: ноябрянка убила инвалида во время застолья Фото: pixabay.com

Ноябрьский суд вынес обвинительный приговор в адрес местной жительницы. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Было установлено, что 18 февраля 2018 года злоумышленница пришла в гости к знакомому мужчине. В момент совместного распития алкоголя между ними произошел конфликт. Не взирая на то, что хозяин квартиры не может самостоятельно передвигаться, ноябрянка схватила нож, а затем нанесла потерпевшему удар в бедро с полным пересечением бедренной вены. Мужчина скончался на месте происшествия из-за большой кровопотери.

В ходе предварительного следствия женщина неоднократно меняла показания, отрицая свою причастность и указывая на иных людей, которые могли совершить преступление. Однако следователи смогли доказать ее причастность и довести дело до суда.

В итоге женщина получила шесть лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.