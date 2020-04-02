В Пуровском районе женщина убила мужа молотком

2 Апр 2020 2020-04-02T10:06:07+03:00

Изменить размер текста: A A

В Пуровском районе 30-летнюю женщину подозревают в убийстве супруга. На нее завели уголовное дело.

Как сообщили в СУ СКР по Ямало-Ненецкому АО, ночью 31 марта 2020 года в селе Самбург Пуровского района обнаружено тело 33-летнего мужчины, с признаками насильственной смерти.

В ходе выяснения обстоятельств его смерти выяснилось, что накануне вечером 30 марта у него произошел конфликт с супругой. Разгневанная женщина во время ссоры схватила молоток и начала избивать мужа. Она нанесла множественные удары по голове головы. Мужчина скончался на месте происшествия от черепно-мозговой травмы, сопровождавшейся ушибленными ранами головы, пояснили в региональном ведомстве.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU