На Ямале продолжается подготовка к празднованию Крещения. В связи с этим ведется активная работа с населением по правилам безопасности.Спасатели предупреждают, что в первую очередь человек должен сам для себя определить, может ли он произвести обряд купания, в зависимости от своего здоровья.- Купаться можно только в специально оборудованных местах и после прохождения Крестного хода 19 января;- Советуем перед погружением измерить давление. Ведь купание в ледяной воде без специальной подготовки и закаливания может вызвать осложнения. При повышенном артериальном давлении возрастает риск спазма сосудов и даже микроинсульта, а если давление низкое - судороги и потеря сознания в воде;- Перед погружением в воду не выпивайте ни капли спиртного, алкоголь только поможет быстрому переохлаждению и даст лишнюю нагрузку на сердце;- Охлаждайтесь постепенно: сначала снимите верхнюю одежду, через несколько минут - обувь, затем разденьтесь по пояс и только потом заходите в воду;- Перед купанием разотрите тело любым жирным кремом или оливковым маслом;- Находитесь в воде не дольше двух минут;- После - разотритесь махровым полотенцем и поспешите в теплое помещение, где можно выпить горячего чаю.Напоминаем, что в этом году в округе планируется оборудовать 23 купели во всех муниципальных образованиях. Жителям и гостям столицы совершить крещенский обряд купания можно на реке Полябта, вблизи лодочной станции. Также здесь разместят полынью для набора освященной воды и палатки для переодевания.Для охраны общественного порядка будут привлечены сотрудники полиции, а для безопасности людей - работники ГИМС, медики, а также представители ГОиЧС Администрации муниципалитетов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Лабытнанги на Крещение оборудуют семейную купель. Также появится пункт обогрева, где можно выпить горячего чая с выпечкой (подробнее)