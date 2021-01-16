Традиционный крестный ход, в котором примут участие служители церкви, пройдет в Салехарде во вторник, 19 января, с 10.30 до 11.30. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, движение ограничат по улицам Свердлова, Карла Маркса, Республики, Мирюгина. Жителей города планируют учесть ограничения при планировании маршрута.Святую воду можно будет набрать 18 и 19 января в храме. Прихожанам нужно находиться в масках и соблюдать социальную дистанцию. По словам пресс-секретаря Салехардской епархии иерей Сергий Кузнецов, святость заключается не в количестве набранной воды, а в благоговейном отношении к ней.- Тогда и будет духовное и физическое восстановление, - отметил он.Две купели – мужскую и женскую – оборудуют на территории лодочной станции на реке Полуй. Чтобы купание прошло безопасно, на мероприятии будет дежурить карета скорой помощи, а контролировать правопорядок будут полицейские и казаки.Синоптики прогнозируют значительное понижение температуры воздуха 19 января. Людям с хроническими заболеваниями и группам риска по ковиду советуют воздержаться от крещенских купаний.