В Лабытнанги началась подготовка к празднику Крещения Господня, который пройдет 19 января. По традиции городские службы окажут содействие настоятелю Георгиевского храма иерею Богдану в организации обряда окунания в иордани на реке Ханмей.Основная задача перед ответственными за подготовку к мероприятию - обеспечить безопасность и создать максимально удобные условия для людей.-По просьбам земляков, помимо мужской и женской купелей, дополнительно оборудуем семейную. Каждая будет в отдельной палатке с обогревом. Предусматриваем отдельный пункт обогрева, где можно будет выпить горячего чая с выпечкой, - сообщила глава города Марина Трескова.Также будет организован автобусный рейс от Георгиевского храма к берегу реки и обратно. Кроме того, возле храма можно будет набрать освященной воды из специальной автоцистерны.Важно отметить, для обеспечения безопасности крещенских купаний будет организовано дежурство бригад МЧС, скорой помощи и наряда ОМВД .О времени проведения крещенских купаний станет известно позднее.