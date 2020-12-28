Как известно, Новый год - семейный праздник, однако воспитанники школ-интернатов поселка Тазовский и Газ-Сале отметят праздник в стенах учебных учреждений. Причина этого - положительный тест на коронавирус.Об этом рассказал глава района Василий Паршаков в ходе прямой линии в Instagram. По его словам, все дети чувствуют себя хорошо, заболевание протекает бессимптомно.-Я прошу извинения у родителей, но, если у ребенка положительный тест, его нельзя вывозить в тундру. - сообщил глава региона.Также он пообещал, что для ребят организуют новогодние утренники прямо в интернатах.-Думаю, им нисколько не хуже будет, чем выехать в тундру. Но я понимаю, что каждый ребенок, конечно, хочет домой, - добавил Паршаков.Напоминаем, что предыдущие случаи заряжения в ямальской тундре были зафиксированы минувшим летом. Тогда оленеводы заразились от родственников, с которыми общались в райцентре. Далее тех, кто имел контакт с зараженным, эвакуировали из двух стойбищ в течение двух дней, 10 и 11 июня, рейсами санавиации.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Ямальские долгожители победили коронавирус. На момент болезни возраст некоторых мужчин достиг ста лет (подробнее)