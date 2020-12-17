Ямальские долгожители победили коронавирус

Фото: правительство ЯНАО

Некоторые ямальцы могут похвастаться поистине богатырским здоровьем, даже в преклонном возрасте. Речь идет о северных долгожителях, которые переболели коронавирусом и встали на ноги.

Так, 100-летний Илику Салиндер поступил в новоуренгойскии инфекционный госпиталь в тяжелом состоянии. Спустя две недели организм долгожителя отреагировал на лечение, и болезнь отступила.

Позже из Тазовского доставили еще шесть человек. Все они находились в группе риска: за 70, 90 и 100 лет. Односельчан разместили в соседних палатах, а медикам пришлось бороться не только с болезнью, но и преодолевать языковои барьер: долгожители общаются исключительно на ненецком.

Отметим, что лечением пациентов занимались и доценты тюменского медуниверситета. Сейчас ямальцы не нуждаются в кислородной поддержке. Они победили коронавирус и готовятся к выписке. Медики называют эти случаи выздоровления уникальными в своей практике.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На Ямале возобновляется оказание плановой медицинской помощи. Частично приостановлены профилактические осмотры и диспансеризация населения (подробнее)