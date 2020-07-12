2020-07-12T12:58:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Медики локализуют очаг коронавируса в тундре Ямальского района

В обсерватор поместили 24 человека
Руслан Савинов
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Медики локализуют очаг коронавируса в тундре Ямальского районаМедики локализуют очаг коронавируса в тундре Ямальского районаФото: pixabay.com
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Специалисты ямальского здравоохранения и лично глава Ямальского района делают все возможное, чтобы локализовать образовавшийся очаг инфекции в тундре Ямальского района и не допустить его распространения. Об этом стало известно от представителей регионального оперативного штаба.

Тундровики, имевшие контакт с зараженным, были эвакуированы из двух стойбищ в течение двух дней, 10 и 11 июня, рейсами санавиации.

К настоящему моменту всего в обсерватор для обязательной изоляции и под наблюдение медработников доставили 24 человека. Забор анализов на коронавирус, произведенный на прошлой неделе, показал у них отрицательный результат.

- По предварительной оценке, все контактные находятся в удовлетворительном состоянии. Планируется, они пробудут в обсерваторе 14 дней, - пояснила руководитель оперативного штаба ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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