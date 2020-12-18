На Ямал поступило еще 300 доз отечественного препарата от коронавируса

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На склад Ямальского СПИД-Центра прибыла очередная партия вакцины от коронавируса - 300 доз отечественного препарата «Гам-КОВИД-Вак». В ближайшее время его распределят по медучреждениям округа.

В первую очередь прививать будут людей из групп повышенного риска: работники медицины, образования и социальной сферы. Именно они чаще других сталкиваются с инфекцией в силу своей профессии. В дальнейшем этот список будет расширяться.

На сегодняшний день вакцинацию прошли 314 жителей округа в девяти муниципалитетах, из них: медработников - 276 , педагогов - 25 , работников соцсферы - 13. Также в числе привившихся восемь главврачей. В Приуральский, Шурышкарский, Красноселькупский и Ямальский районы вакцина поступит в ближайшее время, сейчас там идет подготовка условий для хранения препарата.

Все сделавшие прививки чувствуют себя хорошо, сведения о состоянии их здоровья ежедневно фиксируются в специальном дневнике.

Отметим, что 17 декабря первая прививочная кампания стартовала в Салехардской ОКБ. Накануне в медорганизацию поступило 40 доз «Гам-КОВИД-Вак». В первый день прививку получили 10 человек, вторую дозу введут через 21 день, согласно инструкции.

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