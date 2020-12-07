На Ямал доставили 500 доз отечественной вакцины от COVID-19

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На склад ямальского СПИД-Центра доставили 500 доз отечественного препарата «Гам-КОВИД-Вак» от коронавируса. Позже ее распределят по муниципалитетам с соблюдением особого режима транспортировки: от -18 градусов и в защищенном от света месте. Для этого будут использоваться специальные термоконтейнеры с хладоэлементами.

-Мы планируем начать вакцинацию с понедельника. В первую очередь прививку получат люди из групп повышенного риска: работники медицины, образования и социальной сферы, которые чаще других сталкиваются с инфекцией в силу своей профессии, - рассказал глава окружного департамента Сергей Новиков.

Согласно промежуточным результатам исследований, эффективность вакцины «Гам-КОВИД-Вак» превышает 95% на 42-й день после введения первой дозы препарата, при этом получение второго компонента должно произойти на 21 день.

-Гам-КОВИД-Вак - это двухкомпонентная векторная вакцина на основе аденовируса человека, которая содержит ослабленные частицы коронавируса Sars-CoV-2. При попадании в организм они не способны размножаться, поэтому от прививки человек заболеть не может. Такие вирусные векторы-носители поставляют геном коронавируса в клетки и стимулируют выработку напряженного антиген-специфичного иммунитета, - пояснила главный врач Ямальского окружного центра профилактики и борьбы со СПИД Людмила Волова.

Массовая иммунизация населения начнется после отработки технологических регламентов и запуска препарата в оборот. Процедура будет проходить поэтапно, особое внимание уделят группам риска. Осуществляться она будет на добровольной основе и бесплатно.

Напоминаем, что первая партия вакцины поступила на Ямал в начале октября. Прививку получили медработники Ноябрьска, выразившие добровольное согласие. Для этого все они прошли тестирование на антитела к коронавирусу и получили соответствующее заключение от терапевта. Каждый вакцинированный вел дневник самочувствия.