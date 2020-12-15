«Самочувствие у всех хорошее»: на Ямале продолжается вакцинация от COVID-19

Фото: Тарко-Салинская ЦРБ

На Ямале началась вакцинация медиков, врачей и соцработников от коронавируса. Принцип действия прививки следующий: под кожу вводят ослабленный вариант патогена, вызывающий заражение в легкой форме. Это необходимо, чтобы заставить организм вырабатывать антитела.

По словам врача-эпидемиолога Губкинской городской больницы Андрея Бочкарева, случаев осложнений среди привитых в учреждении нет. Вакцинация проходит нормально.

В Новый Уренгой пока поступило 85 доз вакцины. На сегодняшний день привиты 55 человек. Все они чувствуют себя хорошо. Выраженных побочных явлений не было. Сейчас все участники прививочной кампании находятся под наблюдением врачей. Отметим, что первыми участие в вакцинации приняли главный врач ЦГБ Кирилл Трапезников и его заместители: Алексей Василенков и Егор Бакшеев.

Все десять человек привитые вакциной Гам-КОВИД-Вак в Муравленковской ГБ чувствуют себя хорошо. По словам главного врача Олега Казакова, c момента вакцинации состояние привитых удовлетворительное, побочных эффектов не выявлено.

Главный врач Тарко-Салинской ЦРБ Максим Зинин чувствует себя отлично: не температурил, никаких неприятных последствий и ощущений для организма нет. Привился и сразу продолжил работать.

Главный врач Тазовской ЦРБ Эльдар Фараджев также рассказал, что чувствует себя великолепно, все параметры в норме.

Отметим, что второй этап иммунизации наступит через 21 день. После введения ГАМ-ковид-Вака рекомендуется избегать тяжелых физических нагрузок, бани и сауны, воздерживаться от посещения общественных мест, не употреблять алкоголь и носить маску. Иммунитет формируется на 42-ой день, тогда же возможно проведение исследования на антитела.

Снижение заболеваемости - не единственное, чего ждут от вакцины. Она также должна снижать вероятность передачи вируса, наступления тяжелой формы болезни и смертность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На Ямал доставили 500 доз отечественной вакцины от COVID-19. В первую очередь прививку получат люди из групп повышенного риска (подробнее)