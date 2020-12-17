Житель Лабытнанг отправится в тюрьму за попытку убить друга Фото: Татьяна Коркина

Лабытнангский суд вынес приговор в адрес местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство).

Было установлено, что 4 июня 2020 года злоумышленник пришел в гости к своему приятелю, проживающему по ул. Обская. В ходе совместного распития алкоголя между ними произошел конфликт. Вооружившись кухонным ножом, гость повалил хозяина на диван и нанес ему удары в область шеи, грудной клетки и в живот.

В этот момент в квартире находилась жена потерпевшего. Не раздумывая, женщина быстро вызвала полицию и скорую. Мужчину экстренно доставили в медицинское учреждение, где оказали необходимую помощь.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Также напоминаем, что еще одно подобное преступление случилось зимой 2019 года. Тогда 27-летний ревнивец едва не отправил на тот свет своего друга, нанеся три удара ножом в область шеи.