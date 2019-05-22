В Лабытнанги ревнивый мужчина ударил ножом по шее соперника за объятия

СЕГОДНЯ 11:57 2019-05-22T12:00:11+03:00

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В Лабытнанги завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в покушении на убийство. 27-летний ревнивец едва не отправил на тот свет соперника.

По данным следствия, 16 января местный житель, находясь в гостях у своей подруги, увидел, как пришедший приятель при встрече обнял девушку. Молодой человек затеял скандал и вызвал гостя на улицу. Между ними произошел конфликт, при котором 30-летний мужчина сумел увернуться от удара и сам заехал кулаком в лицо агрессору. Посчитав конфликт разрешенным, он зашел в квартиру.

Однако в прихожей ревнивец неожиданно дважды ударил ножом в область шеи. Находившиеся в гостях мужчины остановили его, ударив его несколько раз деревянной лавкой. Но сбитый с ног обвиняемый вновь набросился на убегавшего гостя и два раза всадил нож в спину. Своевременно оказанная медицинская помощь спасла жизнь потерпевшему, пояснили в СУ СКР по ЯНАО.

Мужчина признал свою вину в совершенном преступлении в полном объеме. Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением ушло в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU