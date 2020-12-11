В Салехарде на фасаде дома установили огромный светодиодный термометр

Фото: www.salekhard.org

Теперь жители Салехарда могут узнавать погоду, не прибегая к помощи интернета и печатных изданий. На фасаде дома по улице Мира, 2 повесили светодиодный интерактивный термометр. Его шкала показывает температуру от -50 до +40 градусов.

Для более четкой видимости изображения на термометре установлено 26 тысяч штук светодиодов. Корпус столбика и шкалы градусов сделаны из анодированного алюминия, что позволяет использовать его в условиях Крайнего Севера, а также защитить от снега и дождя.

Ширина нового уличного термометра составляет 3 метра, а высота - 22,4 метра. Вес гиганта - 589 килограмм.

Новый термометр уже очень полюбился горожанам, став одной из главных и необычных достопримечательной города.

Напоминаем, что не меньшей популярностью у салехардцев пользуется мамонт Митя, который очень любит менять наряды. В первый день календарной зимы он вновь примерил на себя праздничный наряд Деда Мороза.

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