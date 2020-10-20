Салехардскому мамонту Мите надели защитную маску

Фото: www.salekhard.org

Волонтеры Салехарда сшили защитную маску для скульптуры мамонта, которого жители ласково зовут Митей.

Полотно длиной пять метров и шириной два метра, надетое на каменное животное, будет напоминать жителям двух соседних городов о важности ношения защитной маски в целях соблюдения мер профилактики от вирусных инфекций.

-Раз в неделю волонтеры-медики выходят на улицы города и раздают защитные маски, рассказывая жителям о мерах профилактики респираторных инфекций. За последний месяц волонтерами роздано порядка пяти тысяч защитных масок. Чтобы еще раз напомнить горожанам о важности соблюдения мер профилактики, волонтеры сшили защитную маску для мамонта Мити, - рассказала руководитель салехардского местного отделения ВОД «Волонтеры-медики» Лада Перевалова.

По словам куратора городского волонтерского корпуса Валерии Хапко, жители зачастую пренебрегают ношением маски, подвергая свое здоровье опасности. Таким образом, эта акция еще раз напомнит всем о необходимости использования средств индивидуальной защиты в такое непростое время.

Мите, который является одним из брендов Салехарда, не привыкать менять наряды. Перед Новым годом мамонта наряжают в костюм Деда Мороза, а в 2018 году он поддержал сборную России на Чемпионате мира по футболу. Ему надели шарф болельщика длинною в 14 метров.