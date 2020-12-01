Салехардский мамонт Митя вновь облачился в наряд Деда Мороза

Фото: www.salekhard.org

В первый день календарной зимы самый известный символ Салехарда, он же мамонт Митя, вновь примерил на себя новогодний наряд Деда Мороза.

По словам руководителя «Салехардской дирекции единого заказчика» Степана Федченко, наряжать мамонта у переправы в новогодний костюм уже стало доброй традицией. Впервые шубу на него надели в 2015 году, тогда для этого потратили 150 квадратных метров ткани и 40 метров белой меховой оторочки.

Отметит, что Митя меняет наряды не только к Новому году. В 2018-ом он красовался в шарфе болельщика российской сборной по случаю Чемпионата мира по футболу, а в этом году, по инициативе волонтеров окружной столицы, на него надели защитную маску, чтобы еще раз напомнить горожанам о необходимости беречь свое здоровье.

Напоминаем, что скульптура «Мамонт» высотой в 10 метров - одна из «визитных карточек» Салехарда. Она возведена в 2004 году на берегу Оби.