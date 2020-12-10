В Муравленко прооперировали беременную женщину с разрывом матки

Фото: департамент здравоохранения ЯНАО

В акушерском отделении Муравленковской городской больницы провели очень сложную операцию.

Ночью в медучреждение поступила беременная женщина с двумя рубцами на матке после операций кесарева сечения, ее срок составлял 38-39 недель. Женщине диагностировали полный разрыв матки по рубцу и провели экстренную операцию.

Бригада врачей, в состав которой вошли: заведующий родильным отделением Владимир Николаев, заведующий гинекологическим отделением Андрей Чаунин, врач-неонатолог Екатерина Карпова и анестезиолог-реаниматолог Ирина Васильева спасли жизнь матери и ребенка.

Благодаря их слаженным действиям на свет появился прекрасный малыш - мальчик весом 3 400.

Напоминаем, что еще одну сложную операцию провели в Ноябрьском перинатальном центре. У 34-летней женщины обнаружили предлежание и врастание плаценты в стенку матки. Однако в данном случае ситуация невероятно усложнялась тем, что плацентарная ткань проросла в стенку мочевого пузыря и в пирамидальную мышцу передней брюшной стенки.

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