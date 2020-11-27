В Ноябрьском перинатальном центре провели органосохраняющую операцию беременной пациентке Фото: pixabay.com

В Ноябрьском перинатальном центре провели очередную органосохраняющую операцию у 34-летней беременной женщины с предлежанием и врастанием плаценты в стенку матки.

Подобное оперативное вмешательство относится к высшей степени сложности акушерско-гинекологических операций. Однако в данном случае ситуация невероятно усложнялась тем, что плацентарная ткань проросла в стенку мочевого пузыря и в пирамидальную мышцу передней брюшной стенки.

К счастью, патологию удалось вовремя обнаружить. Ее устранением занялась опытная операционная бригада. Медики иссекли все пораженные ткани и восстановили целостность органов с минимальной кровопотерей.

Отметим, что проведение подобной органосберегающей операции позволяет сохранить не только репродуктивную функцию женщины, но также гормональный статус и психоэмоциональное состояние, а тем самым, и качество жизни.

Сейчас мама и ребенок находятся в отделении ЦГБ и ждут возвращения домой. Их состоянии оценивается как удовлетворительное.

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