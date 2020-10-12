В Ноябрьске прооперировали беременную пациентку с COVID-19 Фото: pixabay.com

В Ноябрьске специалисты многопрофильного ковидного госпиталя, расположенного на базе центральной городской больницы, провели сразу две экстренные гинекологические операции пациенткам с диагнозом COVID-19. Руководил процессом главный врач медучреждения Олег Шалаев.

Одна из операций - кесарево сечение, была выполнена по акушерским показаниям и прошла без осложнений. Мама и ребёнок чувствуют себя хорошо.

Вторую операцию провели пациентке с внематочной беременностью. Это серьёзное осложнение, которое опасно для здоровья женщины из-за высокого риска развития внутрибрюшного кровотечения. Внематочную беременность относят к состояниям, требующим неотложной медицинской помощи, так как без лечения она может привести к смертельному исходу.

Стоит добавить, что не первые оперативные вмешательства, которые провели гинекологи медучреждения. В резервном инфекционном госпитале для пациенток с подтверждённым коронавирусом было оборудовано родильное отделение, где уже семь месяцев успешно проводят операции и принимают роды у COVID-положительных пациенток.