Предприниматель из Салехарда подарил врачам Центра здоровья витаминные наборы

Фото: ОНФ на Ямале

Салехардский бизнесмен, являющийся партнером акции #МыВместе, поблагодарил врачей за их ежедневный труд, передав в знак поддержки витаминные наборы из овощей и фруктов.

-Нам, врачам, очень приятна такая всесторонняя забота. Работаем допоздна и времени не всегда хватает на магазины, сразу спешим домой, - рассказала заведующая Центром здоровья поликлиники Салехарда Елизавета Георгиу.

Отметим, что ямальские активисты ОНФ активно сотрудничают с предпринимателями и предлагают им поддержать врачей любым удобным способом. Например, предоставить скидки на свои товары или услуги. В ноябре один из бизнесменов поблагодарил сладкими продуктовыми наборами Валентину Колесник, которая воспитывает 24 ребенка и успевает печь пироги для медиков.

-В свою очередь помощь предпринимателей максимально разгружает врачей. Они могут тратить свободное время на своих близких и на решение бытовых забот, а не на хождение в супермаркеты. Некоторые из партнеров акции помогают бесплатно довезти продукты до работы врачей. Мы прорабатываем этот вопрос. Некоторые из бизнесменов на безвозмездной основе дарят продукты в благодарность за восстановление здоровья и спасенные жизни, - сообщил член регионального штаба ОНФ Иван Новицкий.

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